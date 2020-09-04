Финансовые новости
- |
- 04.09.20
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.09.2020
11:06 04.09.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 4 сентября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|27,6200
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5800
|Укрстройинвестбанк
|27,6000
|OTP Bank
|27,7500
|Правекс
|27,6000
|Банк Сич
|27,7500
|Коминвестбанк
|27,6000
|Креди Агриколь
|27,7500
|Банк Сич
|27,6000
|Правекс
|27,7500
|OTP Bank
|27,6000
|Укрстройинвестбанк
|27,7500
|Креди Агриколь
|27,5700
|Форвард банк
|27,7500
|Укрэксимбанк
|27,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7700
|Глобус
|27,5500
|Глобус
|27,7800
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5500
|Укргазбанк
|27,7800
|Приватбанк
|27,5000
|Окси банк
|27,7900
|Окси банк
|27,4700
|Укрэксимбанк
|27,8000
|Ощадбанк
|27,4500
|Ощадбанк
|27,8500
|Альфа-банк
|27,4000
|ПроКредит Банк
|27,8500
|Форвард банк
|27,3500
|Приватбанк
|27,8552
|ПроКредит Банк
|27,3500
|Коминвестбанк
|27,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,2479
|Альфа-банк
|28,0000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|32,6000
|Банк Сич
|32,8000
|OTP Bank
|32,6000
|Коминвестбанк
|32,8000
|Креди Агриколь
|32,5700
|Укрстройинвестбанк
|32,8000
|Глобус
|32,5500
|Укргазбанк
|32,8300
|Укрэксимбанк
|32,5000
|OTP Bank
|32,8500
|Украинский Капитал
|32,5000
|Ощадбанк
|32,8800
|Райффайзен Банк Аваль
|32,4675
|Приватбанк
|32,8947
|Укрстройинвестбанк
|32,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,9000
|Правекс
|32,4500
|Креди Агриколь
|32,9000
|Банк Сич
|32,4500
|Окси банк
|32,9000
|Укргазбанк
|32,4200
|Правекс
|32,9000
|Окси банк
|32,4000
|Глобус
|32,9500
|Коминвестбанк
|32,4000
|Форвард банк
|32,9500
|Форвард банк
|32,3500
|Райффайзен Банк Аваль
|32,9800
|Приватбанк
|32,3500
|Украинский Капитал
|33,0000
|ПроКредит Банк
|32,2400
|Укрэксимбанк
|33,0300
|Альфа-банк
|32,2000
|Альфа-банк
|33,1000
|Ощадбанк
|32,0500
|ПроКредит Банк
|33,1400
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый кошмар для бизнеса. Как Зеленскому создадут «Бюро экономического беззакония»
|Все продано без нас: Будут ли бунтовать «слуги-мажоры» из-за торговли местами в списке
|Кампания за Фокина и Кравчука: Почему Банковая стала на защиту минских переговорщиков
|Зеленский отказался комментировать дело скандального Окружного админсуда Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса
|Справочный курс гривны 4 сентября понижен на 3,43 коп до 27,7391 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 03.09.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.09.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.09.2020
|Остаток средств на корсчетах банков 04.09.20
Это интересно
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%