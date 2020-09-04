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Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.09.2020
10:55 04.09.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
|дата
|UONIA
|03.08.2020
|5.0556
|04.08.2020
|5.0792
|05.08.2020
|5.0375
|06.08.2020
|5.0333
|07.08.2020
|5.0682
|10.08.2020
|5.8206
|11.08.2020
|5.1154
|12.08.2020
|5.1314
|13.08.2020
|5.1167
|14.08.2020
|5.1300
|17.08.2020
|5.1464
|18.08.2020
|5.1500
|19.08.2020
|5.1344
|20.08.2020
|5.1588
|21.08.2020
|5.1533
|25.08.2020
|5.1765
|26.08.2020
|5.1559
|27.08.2020
|5.1625
|28.08.2020
|5.1500
|31.08.2020
|4.9556
|01.09.2020
|5.0962
|02.09.2020
|5.0912
|03.09.2020
|5.1156
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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