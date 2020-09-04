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Золото укрепляется 4 сентября после падения индексов Уолл-стрит
09:16 04.09.2020 |
Стоимость золота в пятницу утром поднимается, поддерживает котировки недавняя волатильность американских фондовых бирж, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,37%, или на 7,1 доллара - до 1944,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,1% - до 26,902 доллара за унцию.
В четверг основные фондовые биржи США упали на 3-5%, при этом акции Apple, чья капитализация составляет более 2 триллионов долларов, подешевели на 8%.
Волатильность фондовых бирж поддерживает спрос на золото, которое традиционно выступает более надежным активом. При этом резкое падение рынков аналитики объясняют лишь коррекционной динамикой, которая следует после рекордного роста индексов и перед трехдневными выходными в США.
"Сейчас есть некоторая склонность к надежности для золота, поскольку фондовые рынки упали", - рассказал агентству Рейтер аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir).
Трейдеры теперь обращают свое внимание на важную статистику из США, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. Как прогнозируют аналитики, безработица в стране в августе опустилась до 9,8% с 10,2% в июле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 1,4 миллиона после роста на 1,7 миллиона месяцем ранее.
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