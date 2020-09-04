Доллар 4 сентября слабо меняется к мировым валютам в ожидании статистики в США

Курс доллара показывает слабую динамику к основным мировым валютам в пятницу утром, инвесторы ожидают данные по безработице в США за август, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 EET курс евро к доллару рос до 1,185 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1849 доллара, курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 106,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 92,78 пункта.

Рынки сохраняют осторожность перед публикацией важной макростатистики по рынку труда США. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране в августе составил 9,8% после 10,2% в июле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 1,4 миллиона после роста на 1,7 миллиона месяцем ранее.

Статистика от ADP и по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю по 29 августа, опубликованная ранее на неделе, оказалась слабой. Так, по данным Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч при прогнозе роста на 950 тысяч. Количество первичных заявок снизилось сильнее ожиданий, до 881 тысячи при прогнозе также в 950 тысяч, но остается значительно выше докризисных 200 тысяч заявок.

Эксперты в целом ожидают краткосрочный рост курса доллара, но в более глобальном плане настроены по доллару негативно. "Доллар восстановился к евро и может еще недолго продолжать рост. Однако мой основной сценарий - это падение доллара,... поскольку Федрезерв, как ожидается, будет придерживаться низких процентных ставок", - комментирует агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).