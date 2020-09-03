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Цена золота 3 сентября слабо меняется на макростатистике из США и курсе доллара
19:46 03.09.2020 |
Стоимость золота слабо колеблется в четверг вечером, находясь в районе вчерашнего закрытия, на фоне публикации неоднозначных макроэкономических статданных в США, которые в том числе влияют на курс доллара - важный фактор для котировок драгметалла в последнее время, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.13 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,05%, или на 1,2 доллара, до 1943,5 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель рос. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет при этом на 1,5%, до 26,973 доллара за унцию.
Трейдеры обратили внимание на статданные из США, которые оказались неоднозначными. С одной стороны, за минувшую неделю число заявок на пособие по безработице упало до минимума с марта, когда показатель резко вырос, и составило 881 тысячу. С другой стороны, дефицит торгового баланса страны в течение июля вырос на 19%, до 63,6 миллиарда долларов, а индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%.
Кроме того, цена на золото продолжает тенденцию последних дней, а именно - колебаться в зависимости от курса доллара. Так, именно доллар оказывает сдерживающее влияние на стоимость золота.
"Золото обращает все больше обращает внимание на доллар, и его рост заметно приглушил блеск золота", - отметил независимый аналитик Росс Норман (Ross Norman). чье мнение приводит агентство Рейтер.
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