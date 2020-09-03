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НБУ ожидает сохранения учетной ставки 6% до конца года
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает сохранения учетной ставки 6% до конца 2020 года, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб со ссылкой на последний макроэкономический прогноз.
"Макроэкономическим прогнозом мы обновляем и наш прогноз процентной ставки. Если смотреть на предыдущий прогноз, который сейчас является действующим, мы ожидаем сохранения процентной ставки до 6% к концу года", - сказал он в ходе пресс-брифинга Нацбанка в четверг.
Замглавы НБУ подчеркнул, что прогноз по ставке зависит от макроэкономических условий и может быть изменен под их влиянием.
Сологуб напомнил, что макроэкономический прогноз обновляется каждый квартал, в частности, прошлый пересмотр был в июле, а следующий планируется на октябрь 2020 года.
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