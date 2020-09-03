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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

16:32 03.09.2020 |

Финансы

 

Правление Национального банка Украины (НБУ) решило сохранить учетную ставку на уровне 6%, сообщается на сайте центробанка в четверг.

"Правление НБУ утвердило решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире", - говорится в сообщении центробанка.

Нацбанк указал, что в июле-августе инфляция в стране была ниже целевого диапазона НБУ (4-6%), а динамика базовой инфляции - сдержанной.

Уточняется, что оживление потребительского спроса, а также подорожание топлива и природного газа отражали тенденции мировых рынков и уравновешивались сезонной коррекцией цен на сырые продукты питания.

Центробанк отметил, что дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления, уточнив, что показатели импорта, товарооборота, расходов граждан на внутренний туризм, недвижимость и автомобили свидетельствуют о дальнейшем восстановлении потребительского спроса, которое, по оценкам регулятора, будет продолжаться в ближайшие месяцы.

"Мягкая монетарная политика Национального банка и фискальные стимулы правительства для экономики, в частности изменение социальных стандартов, поддержат этот тренд", - добавляется в сообщении.

Указывается также, что на показателе инфляции отразится тренд повышениия цен на энергоресурсы, который будет задавать постепенное восстановление мировой экономики после "коронакризиса", и статистический эффект низкой базы сравнения, сложившийся в последние месяцы прошлого года.

По оценкам НБУ, соответствующие факторы создают почву для вхождения инфляции в целевой диапазон (4-6%) до конца 2020 года.

Согласно пресс-релизу, основными предположением правления НБУ, которым оно руководствовалось в ходе принятия решения по учетной ставке, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Сотрудничество с Фондом важно не только с точки зрения финансирования дефицита государственного бюджета, но и для поддержки со стороны других международных партнеров и инвесторов", - отметил Нацбанк, уточнив, что полученные средства будут направлены на финансирование противоэпидемических мероприятий и инфраструктурные проекты для оживления инвестиционной активности.

Как отмечается, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности Украины остается длительный срок и углубление пандемии коронавируса и, как следствие, усиление карантинных мероприятий.

"Увеличение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине в последние месяцы не повлияло на темпы восстановления экономической активности. Впрочем, новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос и затормозить оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего в секторе услуг", - пояснил регулятор.

Согласно сообщению, актуальными также остаются риски негативного влияния судебных решений на макрофинансовую стабильность, эскалация военного конфликта на востоке страны или на ее границах, увеличение волатильности мировых цен на продукты питания (учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире).

"Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса, правления НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 6%", - резюмировал центробанк.

Регулятор также отметил, что ставка на уровне 6% свидетельствует о стимулирующем характере монетарной политики и оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике.

Центробанк добавил, что предыдущие снижения учетной ставки продолжают отражаться на динамике рыночных ставок, указав, что стоимость государственных привлечений в национальной валюте и ставки по гривневым депозитам уже находятся на рекордно низких уровнях.

Согласно сообщению, дальнейшая монетарная политика центробанка будет в первую очередь зависеть от динамики распространения COVID-19.

"В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% направлена на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Однако, если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, НБУ будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления", - отмечается в релизе.

Указывается также, что в случае усиления инфляционных рисков в 2021 году центробанк может отреагировать на него инструментами монетарной политики.

Как сообщалось, НБУ с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта - до 10% годовых, а с 24 апреля - до 8% годовых. После этого с 12 июня правление регулятора снизило показатель еще на 2 процентных пункта - до 6% годовых, а на заседании 22 июля решило сохранить показатель на уровне 6%.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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