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Евро продолжает дешеветь к доллару после выхода статистики по Европе
16:21 03.09.2020 |
Курс евро к доллару продолжает опускаться в четверг днем после выхода неоднозначной статистики по еврозоне, доллар продолжает укрепляться за счет коррекционного роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.05 EET курс евро к доллару снижался до 1,181 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1853 доллара, курс доллара к иене поднимался до 106,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,18 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 92,98 пункта.
Объем розничных продаж в еврозоне в июле сократился на 1,3% по сравнению с июнем, хотя аналитики ожидали рост на 1,5%, в годовом выражении рост составил лишь 0,4% при прогнозе роста на 3,5%. Показатель в ЕС сократился на 0,8% по сравнению с июнем, а в годовом исчислении - вырос на 0,7%.
При этом статистика по деловой активности оказалась лучше прогнозов. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе уменьшился до 51,9 пункта при прогнозе в 51,6 пункта, в июле индикатор составлял 54,9 пункта. Индекс по Германии оказался лучше ожиданий, а по Франции и Великобритании - хуже.
Коррекционная динамика продолжает поддерживать курс доллара. Индекс доллара в августе снизился более чем на 1%, и в первые дни сентября показатель поднимается. В целом аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе доллар будет сдерживаться сигналами Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении ключевой ставки низкой на протяжении длительного периода времени.
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