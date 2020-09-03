Справочный курс гривны 3 сентября понижен на 7,07 коп до 27,7048 грн/$1

|Показатель
|02.09.2020
|03.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6341
|27.7048
|0.256
Данные: НБУ
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12:20 03.09.2020 |
Национальный банк 3 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.07 коп. до 27.7048 UAH/USD.
|Показатель
|02.09.2020
|03.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6341
|27.7048
|0.256
Данные: НБУ
|
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