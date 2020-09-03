Доллар 3 августа дорожает в рамках коррекции и перед публикацией статистики

Курс доллара к мировым валютам поднимается в четверг утром, отчасти динамика объясняется коррекцией после продолжительного снижения ранее, при этом трейдеры ожидают публикацию статистики по Европе и США позднее в ходе торгов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.40 EET курс евро к доллару снижался до 1,1801 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1853 доллара, курс доллара к иене поднимался до 106,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,18 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 92,95 пункта.

Индекс доллара в августе в основном опускался, и по итогам месяца показатель сократился на 1,3%. В первые дни сентября индикатор демонстрирует рост, что объясняется инвесторами как некоторая коррекция.

"Можете воспринимать рост доллара как некоторый разворот тренда, у него был долгий период снижения", - сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег BNZ Джейсон Вонг (Jason Wong). При этом эксперт указывает на краткосрочный характер такой динамики, поскольку "все небезосновательно настроены по доллару довольно негативно", имея в виду недавние сигналы Федрезерва о сохранении крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода времени.

Инвесторы вместе с этим ожидают важную статистику по еврозоне и США позднее в четверг. Так, будет опубликована окончательная оценка композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в августе, а также данные по розничной торговле в регионе в июле.

По США станут известны данные по торговому балансу в июле, по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 29 августа, а также данные по деловой активности в сфере услуг США в августе от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).