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Депозитные ставки для физлиц 02.09.20
18:59 02.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.28
|0.64
|0.23
|6 мес.
|8.54
|0.85
|0.39
|9 мес.
|8.98
|1.03
|0.40
|12 мес.
|8.74
|1.18
|0.59
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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