Справочный курс гривны 2 сентября понижен на 3,34 коп до 27,6341 грн/$1

|Показатель
|01.09.2020
|02.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6007
|27.6341
|0.121
Данные: НБУ
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12:24 02.09.2020 |
Национальный банк 2 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.34 коп. до 27.6341 UAH/USD.
|Показатель
|01.09.2020
|02.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6007
|27.6341
|0.121
Данные: НБУ
|
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