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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.09.2020
11:01 02.09.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 2 сентября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|27,5700
|Земельный капитал
|27,6136
|Земельный капитал
|27,5308
|OTP Bank
|27,6500
|Креди Агриколь
|27,5200
|Банк Сич
|27,6500
|Укрстройинвестбанк
|27,5000
|Креди Агриколь
|27,6800
|Правекс
|27,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|Коминвестбанк
|27,5000
|Правекс
|27,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,7000
|OTP Bank
|27,5000
|Укрстройинвестбанк
|27,7000
|Укрэксимбанк
|27,4700
|Приватбанк
|27,7008
|Банк Сич
|27,4500
|Укргазбанк
|27,7300
|Окси банк
|27,4200
|Укрэксимбанк
|27,7300
|Приватбанк
|27,4000
|Альпари банк
|27,7500
|Ощадбанк
|27,3800
|ПроКредит Банк
|27,7500
|Альфа-банк
|27,3500
|Окси банк
|27,7700
|Альпари банк
|27,3500
|Коминвестбанк
|27,8000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3224
|Ощадбанк
|27,8000
|ПроКредит Банк
|27,2500
|Альфа-банк
|27,9500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|32,8500
|Креди Агриколь
|32,9600
|Земельный капитал
|32,8332
|Банк Сич
|33,0000
|OTP Bank
|32,8000
|Украинский Капитал
|33,0000
|Укрстройинвестбанк
|32,7000
|Приватбанк
|33,0033
|Райффайзен Банк Аваль
|32,6797
|Окси банк
|33,0800
|Укргазбанк
|32,5700
|Укргазбанк
|33,0800
|Креди Агриколь
|32,5200
|Банк инвестиций и сбережений
|33,1000
|Банк Сич
|32,5000
|Коминвестбанк
|33,1000
|ПроКредит Банк
|32,4300
|Укрстройинвестбанк
|33,1000
|Укрэксимбанк
|32,4000
|OTP Bank
|33,1500
|Приватбанк
|32,4000
|Укрэксимбанк
|33,1600
|Правекс
|32,4000
|Земельный капитал
|33,1667
|Окси банк
|32,4000
|Альпари банк
|33,2000
|Коминвестбанк
|32,4000
|Ощадбанк
|33,2000
|Альфа-банк
|32,3000
|Правекс
|33,2000
|Альпари банк
|32,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|33,2300
|Ощадбанк
|32,1500
|Альфа-банк
|33,3000
|Украинский Капитал
|30,5000
|ПроКредит Банк
|33,3300
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