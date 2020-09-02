Доллар дорожает к мировым валютам 2 сентября после сильной статистики из США

Доллар в среду утром несколько укрепляется к основным мировым валютам после сильной макростатистики по США, рынки также оценивают новости по пакету стимулирования американской экономики и ожидают публикацию "Бежевой книги", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 EET курс евро к доллару снижался до 1,1902 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,191 доллара, курс доллара к иене поднимался до 106,05 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,95 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 92,37 пункта.

Несколько поддерживает американскую валюту вышедшая по вторник сильная промышленная статистика по США. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 56% со значения июля в 54,2%, хотя прогноз составлял только 54,5%. До выхода статистики индекс доллара торговался на уровне ниже 92 пунктов, но после ее публикации закрепился выше этой отметки.

Инвесторы в то же время продолжают следить за ситуацией вокруг обсуждений нового пакета поддержки экономики США. Ранее министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл может на следующей неделе предложить законопроект о дальнейшей поддержке экономики.

Рынки также ожидают публикацию данных по США. Так, вечером будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. Перед открытием торгов в США аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные по изменению числа рабочих мест в частных компаниях США в августе. Аналитики ожидают рост показателя на 950 тысяч после роста в июле на 167 тысяч.