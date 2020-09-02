Объем частных денежных переводов в Украину в июле сократился на 13,5% г/г - НБУ

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил $922 млн, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года ($1,07 млрд), и на 7,2% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года ($994 млн), свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, по итогам семи месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 5,3% - до $6,29 млрд против аналогичного прошлогоднего периода ($6,64 млрд).

По данным НБУ, в целом за семь месяцев 2020 года через корсчета банков в Украину перевели $2,57 млрд (40,9% общего количества переводов), через неформальные каналы - $2,27 млрд (36,1%) и через международные платежные системы - $1,45 млрд (23%).

Как сообщалось, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе 2020 года составил $991 млн, в феврале - $994 млн, в марте - $925 млн, в апреле - $794 млн, в мае - $805 млн и в июне - $856.

Согласно данным НБУ, в 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.

