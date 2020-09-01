Справочный курс гривны 1 сентября понижен на 3,31 коп до 27,6007 грн/$1

|Показатель
|31.08.2020
|01.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.5676
|27.6007
|0.12
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:25 01.09.2020 |
Национальный банк 1 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.31 коп. до 27.6007 UAH/USD.
|Показатель
|31.08.2020
|01.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.5676
|27.6007
|0.12
Данные: НБУ
|
|
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