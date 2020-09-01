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Доллар дешевеет к мировым валютам 1 сентября на ожиданиях по низкой ставке ФРС
09:01 01.09.2020 |
Курс доллара к основным мировым валютам опускается во вторник утром, трейдеры оценивают перспективы по низкой процентной ставке ФРС, ожидая также данные макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1985 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1936 доллара, курс доллара к иене снижался до 105,7 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,89 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 91,86 пункта.
"Доллар слаб не только к валютам G10, но также к валютам развивающихся рынков. Это демонстрирует то, что доллар находится в нисходящем тренде, который продлится некоторое время. Низкие ставки... поддерживают эту динамику", - прокомментировал аналитик MUFG Bank Минори Учида (Minori Uchida), которого цитирует агентство Рейтер.
На прошлой неделе глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл объявил о новом подходе к долгосрочному таргетированию инфляции. Заявления Пауэлла были восприняты рынками как возможность сохранения ФРС крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода времени.
Рынки ожидают позднее в ходе торгов макростатистику по еврозоне и США. Так, станут известны данные по безработице в Германии в августе. По еврозоне станут известны показатели по инфляции (предварительная оценка за август) и безработице за июль, а также окончательная оценка деловой активности в сфере промышленности (PMI) в августе. Вечером будет опубликован индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
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