Минфин в сентябре запланировал одно размещение валютных ОВГЗ

Министерство финансов Украины в сентябре все же решило провести один аукцион по размещению 13-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), тогда как ранее продажа валютных облигаций в публичном плане на сентябрь отсутствовала.

Что касается гривневых бумаг, то согласно обновленному графику аукционов, Минфин также еженедельно будет предлагать годичные ОВГЗ и раз в две недели чередовать 7-мес. и 15-мес., 23-мес. и 29-мес.

На последних аукционах месяца 29 сентября ведомство также выставит на аукцион самые длинные бумаги с погашением почти через 4 года.

