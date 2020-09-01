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Минфин в сентябре запланировал одно размещение валютных ОВГЗ
Министерство финансов Украины в сентябре все же решило провести один аукцион по размещению 13-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), тогда как ранее продажа валютных облигаций в публичном плане на сентябрь отсутствовала.
Что касается гривневых бумаг, то согласно обновленному графику аукционов, Минфин также еженедельно будет предлагать годичные ОВГЗ и раз в две недели чередовать 7-мес. и 15-мес., 23-мес. и 29-мес.
На последних аукционах месяца 29 сентября ведомство также выставит на аукцион самые длинные бумаги с погашением почти через 4 года.
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