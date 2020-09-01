Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.08.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|28.08
|-
|930.0 (6.0; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|26.08
|16271.0 (5.0)
|-
|27.08
|16687.0 (5.0)
|-
|28.08
|21735.0 (5.0)
|89987.0 (6.0; 7)
Данные НБУ