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Евро 31 августа слабо дорожает к доллару в ожидании статистики из Германии и еврозоны
13:04 31.08.2020 |
Курс евро слабо укрепляется по отношению к доллару в понедельник днем в ожидании статданных по инфляции из Германии и еврозоны в целом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 EET курс евро к доллару рос до 1,1911 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1903 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,34 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 92,33 пункта.
Трейдеры в понедельник воздерживаются от активных действий по паре евро-доллар в ожидании статистики по инфляции в Германии и еврозоне в целом. Так, позднее в понедельник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщит данные по Германии. Аналитики ждут, что потребительские цены в стране в августе в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 0,1% после дефляции на те же 0,1% в июле. Во вторник Евростат обнародует предварительную оценку по годовой инфляции в еврозоне за август. Аналитики ждут, что показатель составил 0,2% против 0,4% месяцем ранее.
Кроме того, рынки продолжают оценивать сделанные на прошлой неделе заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу нового подхода к долгосрочному таргетированию инфляции. Заявления Пауэлла были восприняты рынками как возможность сохранения ФРС крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода времени.
"Даже если представители американского центробанка будут удовлетворены интерпретацией принятых мер, это плохие новости для доллара. Поэтому пара евро к доллару торгуется выше 1,19 доллара, а индекс доллара ниже 92,5 пункта", - сказали агентству Рейтер аналитики Commerzbank.
В том, что касается роста курса доллара в паре с японской иены, то он связан с коррекцией - в пятницу иена подорожала к доллару на 1,1% после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принял решение о своей отставке по причинам, связанным с состоянием здоровья.
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