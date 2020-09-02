Справочный курс гривны 31 августа понижен на 1,55 коп до 27, грн/$1

|Показатель
|28.08.2020
|31.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4709
|27.5676
|0.352
Данные: НБУ
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12:34 31.08.2020 |
Национальный банк 31 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.67 коп. до 27.5676 UAH/USD.
|Показатель
|28.08.2020
|31.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4709
|27.5676
|0.352
Данные: НБУ
|
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