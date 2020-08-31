Финансовые новости
- |
- 01.09.20
- |
- 03:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 31.08.20
11:49 31.08.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|31 июля
|58996.8
|3 августа
|50380.8
|4 августа
|43669.3
|5 августа
|43086.3
|6 августа
|47421.2
|7 августа
|43541.0
|10 августа
|46782.5
|11 августа
|58147.1
|12 августа
|58626.8
|13 августа
|51051.1
|14 августа
|53618.5
|17 августа
|68282.1
|18 августа
|60754.5
|19 августа
|56726.4
|20 августа
|62379.0
|21 августа
|64249.8
|25 августа
|56304.0
|26 августа
|57457.3
|27 августа
|57777.7
|28 августа
|56330.7
|31 августа
|48275.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 31 августа - 27,4759 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро
ТОП-НОВОСТИ
|От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями
|КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября
|В Украине собираются ввести обязательный техосмотр
|Ход шестеркой. Для чего Кремлю понадобились угрозы своей марионетки Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ: Кредитный портфель украинских банков в июле вырос на 2,8%, NPL - на 2%
|Депозитные ставки для физлиц 31.08.20
|Минфин в сентябре запланировал одно размещение валютных ОВГЗ
|НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию 28 августа предоставил Кредобанку, Аккордбанку и УБРР 930 млн грн
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.08.20
|Евро 31 августа слабо дорожает к доллару в ожидании статистики из Германии и еврозоны
Это интересно
|Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями
|Появились самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире
|Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok
|США предупредили об участившихся атаках КНДР на банки по всему миру
|СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы
|Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta
|Капитализация Tesla удвоилась за два месяца и превысила $400 млрд