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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31.08.2020
11:18 31.08.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31 августа 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|27,4500
|Земельный капитал
|27,5156
|Правекс
|27,4500
|Пивденный
|27,5500
|Земельный капитал
|27,4439
|Укрстройинвестбанк
|27,5500
|Креди Агриколь
|27,4200
|Креди Агриколь
|27,5700
|Укрстройинвестбанк
|27,4000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5800
|Глобус
|27,4000
|OTP Bank
|27,6000
|Банк Сич
|27,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|OTP Bank
|27,4000
|Глобус
|27,6000
|Укрэксимбанк
|27,3000
|Правекс
|27,6000
|Приватбанк
|27,3000
|Укргазбанк
|27,6000
|Ощадбанк
|27,3000
|Приватбанк
|27,6243
|Банк инвестиций и сбережений
|27,3000
|Банк Сич
|27,6500
|Альфа-банк
|27,3000
|Укрэксимбанк
|27,6500
|Форвард банк
|27,2500
|Форвард банк
|27,6500
|ПроКредит Банк
|27,2500
|Ощадбанк
|27,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,2479
|ТАСкомбанк
|27,7000
|ТАСкомбанк
|27,2000
|ПроКредит Банк
|27,7500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|27,9000
|Пивденный
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|32,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,6000
|Креди Агриколь
|32,4200
|Банк Сич
|32,7000
|OTP Bank
|32,4000
|Укрстройинвестбанк
|32,7000
|Земельный капитал
|32,3673
|OTP Bank
|32,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|32,3624
|Форвард банк
|32,7500
|Укрэксимбанк
|32,3000
|Приватбанк
|32,7869
|Укрстройинвестбанк
|32,3000
|Земельный капитал
|32,7958
|Укргазбанк
|32,3000
|Пивденный
|32,8000
|Глобус
|32,3000
|Укргазбанк
|32,8000
|Банк Сич
|32,3000
|Креди Агриколь
|32,8300
|ПроКредит Банк
|32,2500
|Глобус
|32,8500
|Приватбанк
|32,2500
|Райффайзен Банк Аваль
|32,8800
|Пивденный
|32,2000
|Ощадбанк
|32,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,2000
|Правекс
|32,9500
|ТАСкомбанк
|32,1000
|Украинский Капитал
|33,0000
|Альфа-банк
|32,1000
|Укрэксимбанк
|33,0000
|Форвард банк
|32,0000
|Альфа-банк
|33,1000
|Ощадбанк
|32,0000
|ПроКредит Банк
|33,1500
|Украинский Капитал
|30,5000
|ТАСкомбанк
|33,1500
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