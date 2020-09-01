Финансовые новости
- |
- 01.09.20
- |
- 03:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена на золото колеблется 31 августа после ралли ранее
09:38 31.08.2020 |
Стоимость золота в понедельник утром не показывает единой динамики, при этом в пятницу золото подорожало более чем на 2% из-за удешевления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.53 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05%, или на 1 доллар, до 1975,9 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель, напротив, снижался, а в пятницу вырос почти на 2,2%. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,69%, до 28,26 доллара за унцию.
Скачок стоимости золота в пятницу был связан с ослаблением курса доллара. Доллар к иене тогда подешевел на 1%. Иена укрепилась на новостях из Японии, когда премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил о своей отставке по состоянию здоровья. Доллар дешевел также к евро и основным мировым валютам в целом.
Рынки также обратили внимание на прошлой неделе на новости Федрезерва. Как заявил тогда глава регулятора Джером Пауэлл, Комитет по денежной политике ФРС скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%. Трейдеры восприняли новости как сигнал того, что ФРС сможет сохранять низкую ставку на протяжении длительного периода времени.
Ослабление доллара поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
"Поскольку динамика по доллару выглядит нисходящей, продолжение такого тренда может стать тем, что окажет новую поддержку восходящей динамике золота", - рассказал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родд (Kyle Rodda).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро
ТОП-НОВОСТИ
|От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями
|КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября
|В Украине собираются ввести обязательный техосмотр
|Ход шестеркой. Для чего Кремлю понадобились угрозы своей марионетки Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ: Кредитный портфель украинских банков в июле вырос на 2,8%, NPL - на 2%
|Депозитные ставки для физлиц 31.08.20
|Минфин в сентябре запланировал одно размещение валютных ОВГЗ
|НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию 28 августа предоставил Кредобанку, Аккордбанку и УБРР 930 млн грн
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.08.20
|Евро 31 августа слабо дорожает к доллару в ожидании статистики из Германии и еврозоны
Это интересно
|Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями
|Появились самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире
|Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok
|США предупредили об участившихся атаках КНДР на банки по всему миру
|СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы
|Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta
|Капитализация Tesla удвоилась за два месяца и превысила $400 млрд