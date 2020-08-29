НБУ на этой неделе сократил покупку валюты на межбанке в 1,9 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 25 по 28 августа купил на межбанковском валютном рынке $68 млн, что в 1,9 раза меньше, чем неделей ранее ($129,5 млн).

Согласно данным, обнародованным на сайте центробанка в пятницу, за указанный период НБУ только покупал валюту на межбанке и провел все интервенции по единому курсу.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,475 млрд, продал $3,292 млрд. В том числе в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, в июле - $368,70 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80, в мае - $660,6 млн и в июне - $1155,00.

