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НБУ упростил валютный надзор за операциями экспортеров
23:27 28.08.2020 |
Национальный банк Украины упростил валютный надзор для экспортных операций украинских компаний. Упрощение касается операций, проводимых с использованием аккредитивной формы расчетов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, теперь контроль за соблюдением предельных сроков расчетов по таким операциям может прекращаться с момента получения предприятием денежных средств от банка в рамках аккредитива.
"Упрощение снизит административную нагрузку на банки и бизнес. Также оно будет способствовать распространению использования инструментов торгового финансирования. Перечисление по аккредитиву может осуществляться раньше фактических расчетов по внешнеэкономическому контракту, что делает этот инструмент полезным для экспортеров", - говорится в сообщении НБУ.
Кроме этого, НБУ расширил возможности проведения страховыми (перестраховыми) брокерами валютных операций в страховой деятельности. В частности, им предоставлена возможность в определенных случаях проводить валютные операции по договорам страхования со страховщиками-нерезидентами.
Аккредитив - это способ расчетов за которым согласно договоренностей банк-эмитент (банк который выпускает аккредитив по приказу своего клиента) безотзывно обязуется выполнить аккредитив/провести оплату по аккредитиву в случае надлежащего представления документов, соответствующих условиям аккредитива.
Напомним, по данным таможенной статистики, объем внешней торговли товарами в январе-июле 2020 года составил 55,480 млрд долларов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,760 млрд долларов).
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