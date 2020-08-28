Справочный курс гривны 28 августа понижен на 1,55 коп до 27,4709 грн/$1

|Показатель
|27.08.2020
|28.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4554
|27.4709
|0.057
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:22 28.08.2020 |
Национальный банк 28 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.55 коп. до 27.4709 UAH/USD.
|Показатель
|27.08.2020
|28.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4554
|27.4709
|0.057
Данные: НБУ
|
|
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