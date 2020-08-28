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Остаток средств на корсчетах банков 28.08.20
10:53 28.08.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|28 июля
|54700.8
|29 июля
|56497.3
|30 июля
|57792.7
|31 июля
|58996.8
|3 августа
|50380.8
|4 августа
|43669.3
|5 августа
|43086.3
|6 августа
|47421.2
|7 августа
|43541.0
|10 августа
|46782.5
|11 августа
|58147.1
|12 августа
|58626.8
|13 августа
|51051.1
|14 августа
|53618.5
|17 августа
|68282.1
|18 августа
|60754.5
|19 августа
|56726.4
|20 августа
|62379.0
|21 августа
|64249.8
|25 августа
|56304.0
|26 августа
|57457.3
|27 августа
|57777.7
|28 августа
|56330.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 28 августа - 27,4615 грн
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