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Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.08.2020
10:49 28.08.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
|дата
|UONIA
|27.07.2020
|5.1514
|28.07.2020
|5.2137
|29.07.2020
|5.1726
|30.07.2020
|5.1050
|31.07.2020
|5.0375
|03.08.2020
|5.0556
|04.08.2020
|5.0792
|05.08.2020
|5.0375
|06.08.2020
|5.0333
|07.08.2020
|5.0682
|10.08.2020
|5.8206
|11.08.2020
|5.1154
|12.08.2020
|5.1314
|13.08.2020
|5.1167
|14.08.2020
|5.1300
|17.08.2020
|5.1464
|18.08.2020
|5.1500
|19.08.2020
|5.1344
|20.08.2020
|5.1588
|21.08.2020
|5.1533
|25.08.2020
|5.1765
|26.08.2020
|5.1559
|27.08.2020
|5.1625
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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