Финансовые новости
- |
- 28.08.20
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 28 августа дешевеет к основным валютам после выступления Пауэлла
09:10 28.08.2020 |
Курс доллара США снижается относительно основных мировых валют на торгах в пятницу после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Евро торгуется утром в районе $1,1874 против $1,1822 на закрытие предыдущей торговой сессии.
Курс евро находится около 126,21 иены по сравнению со 125,98 иены в четверг. Курс доллара составляет 106,28 иены против 106,57 иены на закрытие прошлой сессии.
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,4% по сравнению с предыдущим днем. Примерно столько же теряет и более широкий WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют.
В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, в четверг Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель.
"Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - сказал Пауэлл.
Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.
"При новом режиме ФРС даже когда американская экономика начнет восстанавливаться, у рынков будет гораздо меньше оснований ожидать повышения ставок в США, - отмечает рыночный аналитик Monex Europe Ранко Берич, которого цитирует Bloomberg. - Поэтому мы, вероятно, увидим, что доллар будет гораздо менее чутко реагировать на любой возможный экономический подъем".
Опубликованные в четверг статданные указали на рекордное падение ВВП США во втором квартале.
Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с предварительно объявленными 32,9%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США.
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра оценки снижения американского ВВП до 32,5%, респонденты The Wall Street Journal - до 32,4%.
Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 22 августа, снизилось на 98 тыс. и составило 1,006 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,104 млн, а не 1,106 млн, как сообщалось изначально.
Эксперты ожидали снижения показателя до 1 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Политическое надгробие. Как и на кого рухнет «мирный план Зеленского»
|Возвращение Саакашвили в Грузию: Незатейливый пиар или радикальная авантюра
|Кличко — автор Революции достоинства: Поверят ли киевляне в новый образ мэра
|Назначение главы Одесской таможни Пудрика: Посмеет ли ОП ответить на обвинения Саакашвили?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.08.20
|Остаток средств на корсчетах банков 28.08.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.08.2020
|Золото 28 августа дорожает на опасениях за состояние экономики США
|Доллар 28 августа дешевеет к основным валютам после выступления Пауэлла
|44% биткоинов в обращении не перемещались больше двух лет
|Нацбанк проведет первый динамический аукцион по продаже памятных монет
Это интересно
|Mozilla сделала Firefox для Android похожим на версию для ПК
|Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series
|Microsoft научила Word расшифровывать речь и аудиозаписи. Но есть нюансы
|Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8
|ASUS представила Zenfone 7: тройная поворотная камера, 90 Гц OLED, большая батарея и быстрая зарядка
|Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями
|В США разработали вечную атомную батарейку. Срок службы достигает 28 000 лет