Доллар 28 августа дешевеет к основным валютам после выступления Пауэлла

Курс доллара США снижается относительно основных мировых валют на торгах в пятницу после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Евро торгуется утром в районе $1,1874 против $1,1822 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Курс евро находится около 126,21 иены по сравнению со 125,98 иены в четверг. Курс доллара составляет 106,28 иены против 106,57 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,4% по сравнению с предыдущим днем. Примерно столько же теряет и более широкий WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, в четверг Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель.

"Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - сказал Пауэлл.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

"При новом режиме ФРС даже когда американская экономика начнет восстанавливаться, у рынков будет гораздо меньше оснований ожидать повышения ставок в США, - отмечает рыночный аналитик Monex Europe Ранко Берич, которого цитирует Bloomberg. - Поэтому мы, вероятно, увидим, что доллар будет гораздо менее чутко реагировать на любой возможный экономический подъем".

Опубликованные в четверг статданные указали на рекордное падение ВВП США во втором квартале.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с предварительно объявленными 32,9%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра оценки снижения американского ВВП до 32,5%, респонденты The Wall Street Journal - до 32,4%.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 22 августа, снизилось на 98 тыс. и составило 1,006 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,104 млн, а не 1,106 млн, как сообщалось изначально.

Эксперты ожидали снижения показателя до 1 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.