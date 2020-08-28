44% биткоинов в обращении не перемещались больше двух лет

Число биткоинов, которые не перемещались более двух лет, достигло 44% от общего рыночного предложения криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Glassnode.

На протяжении этого времени 8 млн BTC хранятся на кошельках инвесторов без движения. Столь высокий объем «неподвижной» криптовалюты последний раз фиксировался более трех лет назад.

За последний год этот показатель вырос на 10%. Отметки в 44% последний раз он достигал в конце июля 2017 года. Исторический максимум на уровне 47,36% был зафиксирован в марте того же года.

Исходя из этого, аналитики допустили, что снижение активности инвесторов указывает на возможность нового ралли в обозримом будущем.



