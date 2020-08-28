Финансовые новости
- |
- 28.08.20
- |
- 11:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото 28 августа дорожает на опасениях за состояние экономики США
09:10 28.08.2020 |
Цена на золото в пятницу утром растет на беспокойстве инвесторов вокруг состояния крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,93%, или на 17,5 доллара - до 1950,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,33% - до 27,385 доллара за унцию.
На желание инвесторов покупать надежные активы, к которым относится золото, в пятницу повлияли опасения по поводу экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.
В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, сократилось на 98 тысяч - до 1,006 миллиона, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих снижения до 1 миллиона.
Данные показали, что восстановление рынка труда замедлилось из-за продолжающейся пандемии COVID-19. CША лидируют в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса (около 5,9 миллиона) и жертв болезни (более 180 тысяч).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Политическое надгробие. Как и на кого рухнет «мирный план Зеленского»
|Возвращение Саакашвили в Грузию: Незатейливый пиар или радикальная авантюра
|Кличко — автор Революции достоинства: Поверят ли киевляне в новый образ мэра
|Назначение главы Одесской таможни Пудрика: Посмеет ли ОП ответить на обвинения Саакашвили?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.08.20
|Остаток средств на корсчетах банков 28.08.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.08.2020
|Золото 28 августа дорожает на опасениях за состояние экономики США
|Доллар 28 августа дешевеет к основным валютам после выступления Пауэлла
|44% биткоинов в обращении не перемещались больше двух лет
|Нацбанк проведет первый динамический аукцион по продаже памятных монет
Это интересно
|Mozilla сделала Firefox для Android похожим на версию для ПК
|Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series
|Microsoft научила Word расшифровывать речь и аудиозаписи. Но есть нюансы
|Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8
|ASUS представила Zenfone 7: тройная поворотная камера, 90 Гц OLED, большая батарея и быстрая зарядка
|Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями
|В США разработали вечную атомную батарейку. Срок службы достигает 28 000 лет