Золото 28 августа дорожает на опасениях за состояние экономики США

Цена на золото в пятницу утром растет на беспокойстве инвесторов вокруг состояния крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,93%, или на 17,5 доллара - до 1950,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,33% - до 27,385 доллара за унцию.

На желание инвесторов покупать надежные активы, к которым относится золото, в пятницу повлияли опасения по поводу экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, сократилось на 98 тысяч - до 1,006 миллиона, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих снижения до 1 миллиона.

Данные показали, что восстановление рынка труда замедлилось из-за продолжающейся пандемии COVID-19. CША лидируют в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса (около 5,9 миллиона) и жертв болезни (более 180 тысяч).