Нацбанк проведет первый динамический аукцион по продаже памятных монет

Национальный банк Украины продолжает пилотный проект по проведению динамических аукционов по продаже памятных монет и планирует провести 15 сентября 2020 года первый динамический аукцион с увеличением стартовой цены по продаже памятных монет "Владимир Перетц".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Для торгов будет предложено 1600 штук памятных монет "Владимир Перетц" (10 лотов по 100 монет в каждом лоте, 10 лотов по 50 монет в каждом лоте, 10 лотов по 10 монет в каждом лоте).

Электронный аукцион по продаже указанных монет планируется провести на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.

Как сообщалось, Национальный банк в апреле 2020 года основал пилотный проект по проведению динамических аукционов по продаже памятных монет Украины. Этот пилот будет тестироваться в рамках применения новых подходов к реализации нумизматической продукции НБУ. Суть пилота заключается в том, что на этапе выпуска нумизматической продукции в обращение Национальный банк будет вводить серию электронных аукционов по реализации именно новых выпусков.

По результатам проведенных торгов Национальный банк будет формировать цену на свою продукцию и осуществлять ее распределение через другие каналы продаж (on-line, банки-дистрибьюторы и т.д.). Цена, которая сформируется в результате торгов, будет использоваться для дальнейшей реализации.