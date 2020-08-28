Финансовые новости
- |
- 28.08.20
- |
- 11:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк проведет первый динамический аукцион по продаже памятных монет
08:43 28.08.2020 |
Национальный банк Украины продолжает пилотный проект по проведению динамических аукционов по продаже памятных монет и планирует провести 15 сентября 2020 года первый динамический аукцион с увеличением стартовой цены по продаже памятных монет "Владимир Перетц".
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Для торгов будет предложено 1600 штук памятных монет "Владимир Перетц" (10 лотов по 100 монет в каждом лоте, 10 лотов по 50 монет в каждом лоте, 10 лотов по 10 монет в каждом лоте).
Электронный аукцион по продаже указанных монет планируется провести на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.
Как сообщалось, Национальный банк в апреле 2020 года основал пилотный проект по проведению динамических аукционов по продаже памятных монет Украины. Этот пилот будет тестироваться в рамках применения новых подходов к реализации нумизматической продукции НБУ. Суть пилота заключается в том, что на этапе выпуска нумизматической продукции в обращение Национальный банк будет вводить серию электронных аукционов по реализации именно новых выпусков.По результатам проведенных торгов Национальный банк будет формировать цену на свою продукцию и осуществлять ее распределение через другие каналы продаж (on-line, банки-дистрибьюторы и т.д.). Цена, которая сформируется в результате торгов, будет использоваться для дальнейшей реализации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Политическое надгробие. Как и на кого рухнет «мирный план Зеленского»
|Возвращение Саакашвили в Грузию: Незатейливый пиар или радикальная авантюра
|Кличко — автор Революции достоинства: Поверят ли киевляне в новый образ мэра
|Назначение главы Одесской таможни Пудрика: Посмеет ли ОП ответить на обвинения Саакашвили?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.08.20
|Остаток средств на корсчетах банков 28.08.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.08.2020
|Золото 28 августа дорожает на опасениях за состояние экономики США
|Доллар 28 августа дешевеет к основным валютам после выступления Пауэлла
|44% биткоинов в обращении не перемещались больше двух лет
|Нацбанк проведет первый динамический аукцион по продаже памятных монет
Это интересно
|Mozilla сделала Firefox для Android похожим на версию для ПК
|Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series
|Microsoft научила Word расшифровывать речь и аудиозаписи. Но есть нюансы
|Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8
|ASUS представила Zenfone 7: тройная поворотная камера, 90 Гц OLED, большая батарея и быстрая зарядка
|Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями
|В США разработали вечную атомную батарейку. Срок службы достигает 28 000 лет