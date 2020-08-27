Справочный курс гривны 27 августа понижен на 9,48 коп до 27,4554 грн/$1

|Показатель
|26.08.2020
|27.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3606
|27.4554
|0.315
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:39 27.08.2020 |
Национальный банк 27 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.48 коп. до 27.4554 UAH/USD.
|Показатель
|26.08.2020
|27.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3606
|27.4554
|0.315
Данные: НБУ
|
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