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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.08.2020
11:09 27.08.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27 августа 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|27,4200
|Укрстройинвестбанк
|27,5000
|Глобус
|27,4000
|OTP Bank
|27,5500
|Банк Сич
|27,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5500
|Укргазбанк
|27,3800
|Мисто Банк
|27,5500
|Укрстройинвестбанк
|27,3500
|Окси банк
|27,5500
|Правекс
|27,3500
|Правекс
|27,5500
|Коминвестбанк
|27,3500
|Укргазбанк
|27,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,3500
|Креди Агриколь
|27,5700
|OTP Bank
|27,3500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5800
|Окси банк
|27,3000
|Банк Сич
|27,6000
|Укрэксимбанк
|27,2900
|Глобус
|27,6000
|Приватбанк
|27,2500
|Приватбанк
|27,6243
|Мисто Банк
|27,2500
|Укрэксимбанк
|27,6400
|Альфа-банк
|27,2500
|Коминвестбанк
|27,6500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,2479
|Ощадбанк
|27,6800
|Ощадбанк
|27,2400
|ПроКредит Банк
|27,7000
|ПроКредит Банк
|27,2000
|Альфа-банк
|27,8500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|32,2700
|Укрстройинвестбанк
|32,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,2300
|Укргазбанк
|32,4300
|Укрстройинвестбанк
|32,2000
|OTP Bank
|32,4500
|Глобус
|32,2000
|Банк Сич
|32,5000
|Укрэксимбанк
|32,1500
|Коминвестбанк
|32,5000
|Мисто Банк
|32,1500
|Мисто Банк
|32,5000
|Банк Сич
|32,1500
|Окси банк
|32,5000
|OTP Bank
|32,1500
|Приватбанк
|32,5733
|Коминвестбанк
|32,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|32,5800
|Правекс
|32,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,6000
|Укргазбанк
|32,0000
|Ощадбанк
|32,6000
|ПроКредит Банк
|32,0000
|Правекс
|32,6000
|Приватбанк
|32,0000
|Креди Агриколь
|32,6200
|Окси банк
|32,0000
|Глобус
|32,6500
|Райффайзен Банк Аваль
|31,9488
|Альфа-банк
|32,7500
|Ощадбанк
|31,8500
|Укрэксимбанк
|32,8000
|Альфа-банк
|31,7500
|ПроКредит Банк
|32,9000
|Украинский Капитал
|30,5000
|Украинский Капитал
|33,0000
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