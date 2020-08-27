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Банк международных расчетов обозначил роль цифровых валют центробанков
09:59 27.08.2020 |
Цифровые валюты центральных банков (CBDC) станут дополнением к фиатным деньгам, а не их заменой. Об этом говорится в отчете Банка международных расчетов (BIS).
В организации отметили необходимость альтернативных платежных средств, когда использование наличных вызывает трудности или сопряжено с рисками.
«События вроде пандемии Covid-19 подчеркнули важность доступа к разнообразным платежным средствам, которые должны быть открытыми и защищенными от широкого спектра рисков. Предсказать будущие вызовы сложно, но центральные банки продолжат изучать долгосрочный потенциал CBDC в широком спектре потенциальных будущих сценариев», - сказано в документе.
Отчет BIS призван наладить обмен информацией и опытом между центробанками, изучающими CBDC. Ведомство отмечает ряд стран, которые уже лидируют в вопросе разработки цифровых валют: Китай, Швеция и Канада.
Учитывая уровень технологического развития Китая, CBDC большинства центробанков будут схожи с цифровым юанем. Страна находится на этапе активного тестирования валюты, что делает ее опыт ценным для всех заинтересованных сторон.
Авторы отчета предполагают, что большинство CBDC будут построены по гибридному принципу, который позволит частному сектору отслеживать всю активность в сети и управлять расчетно-платежной системой.
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