Доллар 27 августа слабо меняется к основным валютам в ожидании выступления Пауэлла

Курс доллара США не демонстрирует существенных изменений по отношению к основным мировым валютам на торгах в четверг.

Евро торгуется утром в районе $1,1829 против $1,1831 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Курс евро находится около 125,43 иены по сравнению со 125,40 иены в среду. Курс доллара составляет 106,05 иены против 105,99 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,07% по сравнению с предыдущим днем. Более широкий WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, прибавляет 0,03%.

Трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на стартующем в четверг мероприятие Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

"Рынки сосредотачивают внимание на выступлении главы ФРС Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое, как ожидается, будет очень ориентированным на рынок", - говорит эксперт AxiCorp Стивен Иннес, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Инвесторы также следят за развитием ситуации с разработкой вакцин от коронавируса, в то время как правительства и центральные банки стран мира продолжают принимать меры в поддержку экономик.

Число инфицированных с начала пандемии СOVID-19 в мире достигло 24 млн 99 тыс. 954 человек, увеличившись за сутки на 210 тыс. 804, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.