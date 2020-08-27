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Золото 27 августа стабильно в цене в преддверии выступления главы ФРС
08:56 27.08.2020 |
Цена на золото в четверг утром практически не изменяется в ожидании инвесторами выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1%, или на 2 доллара - до 1950,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,56% - до 27,297 доллара за унцию.
В четверг инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов, ожидания начала экономической конференции в американском городе Джексон-Хоул, где планируется выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Участники торгов надеются услышать, какие шаги регулятор готов предпринять для обеспечения восстановления крупнейшей мировой экономики.
"Мы ожидаем, что золото будет торговаться в неустойчивом диапазоне от 1935 до 1970 долларов (за тройскую унцию - ред.) в преддверии выступления Пауэлла", - отметил агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).
При этом снижению цен на золото, как надежный актив, препятствуют беспокойства за торговлю США и КНР, вернувшиеся после того, как Вашингтон внес в "черный список" 24 китайские компании, а Пекин, как сообщают СМИ, провел испытательный запуск ракет в Южно-Китайском море.
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