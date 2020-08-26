Финансовые новости
- |
- 27.08.20
- |
- 02:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Депозитные ставки для физлиц 26.08.20
17:51 26.08.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 августа 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.12
|0.62
|0.24
|6 мес.
|8.59
|0.82
|0.41
|9 мес.
|8.69
|0.96
|0.40
|12 мес.
|8.72
|1.23
|0.66
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выбивание долгов, отмена спецтарифов на газ и больше контроля от ЕС: На каких условиях Украине дали кредит
|Завершение войны от Зеленского: Что не так с «небоевыми» потерями в зоне ООС
|Предвыборная удавка России. Зачем Зеленский требует список требований для вступления в ЕС
|Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 26.08.20
|НБУ окончательно устранил препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ - Минфин
|Доллар 26 августа торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании выступления главы ФРС
|Полисы автогражданки. Украинцы стали реже жаловаться на страховые компании
|Причиной банкротства банка «Аркада» стала потеря здания в центре Киева
|9 млрд грн на счетах банка Аркада ничем не гарантированы – глава ФГВФЛ
Это интересно
|Новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну составил 178 Тбит/c
|Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве
|Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов
|Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры
|Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов
|В Высокий суд Лондона поступил коллективный иск к Marriott International
|Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle