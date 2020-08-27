Справочный курс гривны 26 августа понижен на 8,65 коп до 27,3606 грн/$1

|Показатель
|25.08.2020
|26.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4471
|27.3606
|0.315
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:22 26.08.2020 |
Национальный банк 26 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.65 коп. до 27.3606 UAH/USD.
|Показатель
|25.08.2020
|26.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4471
|27.3606
|0.315
Данные: НБУ
|
|
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