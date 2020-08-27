Финансовые новости
- |
- 27.08.20
- |
- 02:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 25.08.2020
10:52 26.08.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
|дата
|UONIA
|24.07.2020
|5.3036
|27.07.2020
|5.1514
|28.07.2020
|5.2137
|29.07.2020
|5.1726
|30.07.2020
|5.1050
|31.07.2020
|5.0375
|03.08.2020
|5.0556
|04.08.2020
|5.0792
|05.08.2020
|5.0375
|06.08.2020
|5.0333
|07.08.2020
|5.0682
|10.08.2020
|5.8206
|11.08.2020
|5.1154
|12.08.2020
|5.1314
|13.08.2020
|5.1167
|14.08.2020
|5.1300
|17.08.2020
|5.1464
|18.08.2020
|5.1500
|19.08.2020
|5.1344
|20.08.2020
|5.1588
|21.08.2020
|5.1533
|25.08.2020
|5.1765
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выбивание долгов, отмена спецтарифов на газ и больше контроля от ЕС: На каких условиях Украине дали кредит
|Завершение войны от Зеленского: Что не так с «небоевыми» потерями в зоне ООС
|Предвыборная удавка России. Зачем Зеленский требует список требований для вступления в ЕС
|Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 26.08.20
|НБУ окончательно устранил препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ - Минфин
|Доллар 26 августа торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании выступления главы ФРС
|Полисы автогражданки. Украинцы стали реже жаловаться на страховые компании
|Причиной банкротства банка «Аркада» стала потеря здания в центре Киева
|9 млрд грн на счетах банка Аркада ничем не гарантированы – глава ФГВФЛ
Это интересно
|Новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну составил 178 Тбит/c
|Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве
|Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов
|Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры
|Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов
|В Высокий суд Лондона поступил коллективный иск к Marriott International
|Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle