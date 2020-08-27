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Китай планирует использовать национальную цифровую валюту на зимних Олимпийских играх в 2022 году
09:28 26.08.2020 |
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя департамента монетарной политики ЦБ Суня Гофэна.
Чиновник заявил о том, что Народный банк Китая еще не установил точные сроки запуска цифрового юаня. По его словам, монета должна выйти в обращение до старта олимпиады в Пекине, запланированного на 4 февраля 2022 года. Это обусловлено тем, что ведомство намерено задействовать цифровую валюту в ходе спортивных мероприятий.
Вместе с этим китайское издание Global Times со ссылкой на ЦБ опровергло слухи о том, что цифровой юань тестируют в крупных сделках с недвижимостью в Шэньчжэне. Согласно заявлению Народного банка, испытания пока проводятся в ограниченном режиме и затрагивают исключительно розничные транзакции.
В конце июля стало известно, что центробанк привлек более 20 компаний к тестированию цифрового юаня в реальных условиях. В их число вошли один из крупнейших в стране агрегаторов такси и китайский аналог Delivery Club.
В середине августа власти представили расширенный список регионов, которые примут участие в полномасштабных испытаниях.
На прошлой неделе министерство коммерции КНР анонсировало расширение испытаний цифровой валюты на крупные коммерческие транзакции. Тестирование охватит все уровни отраслей, включая гостиничный бизнес и обработку платежей в онлайн-торговле.
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