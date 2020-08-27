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Доллар 26 августа торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании выступления главы ФРС
13:36 26.08.2020 |
Курс доллара в среду днем демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к евро и иене в ожидании выступления главы ФРС США на экономической конференции в Джексон-Хоуле позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.56 EET курс евро к доллару снижался до 1,1816 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1833 доллара. Курс доллара к иене опускался до 106,27 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 93,12 пункта.
Мировые инвесторы на текущей неделе ждут ежегодную конференцию в Джексон-Хоуле, которая стартует в четверг. На ней ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Трейдеры надеются, что глава регулятора в своей речи затронет тему перспектив монетарной политики, а также мер поддержки американской экономики, пострадавшей от коронавируса.
"Рынок хочет узнать, как ФРС может подтолкнуть инфляцию и что это означает для перспектив денежно-кредитной политики", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного директора AJ Bell Расса Молда (Russ Mould).
Позднее в среду на курс доллара может повлиять статистика из США по объёму заказов на товары длительного пользования в июле. По прогнозам аналитиков, рост показателя в месячном исчислении замедлился до 4,3% с 7,6% месяцем ранее.
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