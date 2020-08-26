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Золото дорожает 26 августа на беспокойстве за экономику США
08:55 26.08.2020 |
Цена на золото в среду утром растет на волне новых беспокойств за состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,27%, или на 5,1 доллара - до 1928,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,2% - до 26,325 доллара за унцию.
Опасения по поводу перспектив мировой экономики нивелировали оптимизм в начале недели, вызванный признаками прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс доверия потребителей в США в этом месяце неожиданно упал до 84,8 пункта, что, по данным агентства Рейтер, стало более чем шестилетним минимумом.
Инвесторы также с нетерпением ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле 27-28 августа.
"Все взоры прикованы к тому, что скажет Пауэлл на этой неделе... есть еще много опасений по поводу экономики, и они продолжают указывать на то, что ставки будут низкими, а меры стимулирования будут продолжаться, что должно способствовать росту золота", - сказал аналитик ANZ Дэниел. Хайнс. Аналитик при этом отмечает, что признаки снижения напряженности между США и Китаем будут немного сдерживать аппетит инвесторов к покупке надежных активов.
Вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого обсуждалась торговая сделка между странами. Минкоммерции Китая назвало конструктивным диалог с США по реализации торговой сделки.
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