Доллар США дешевеет к евро, укрепляется в паре с иеной 25 августа

Доллар США снижается к евро и дорожает в паре с евро на торгах во вторник.

Евро торгуется днем в районе $1,1839 против $1,1789 на закрытие прошлой сессии.

Эксперты ING ожидают, что евро продолжит укрепляться к доллару, несмотря на недавнее ослабление.

"Пара евро/доллар столкнулась с некоторой понижательной коррекцией после продолжительного ралли, но мы по-прежнему видим фундаментальные драйверы, указывающие на дальнейшее укрепление", - сообщил банк.

Курс евро находится около 125,88 иены по сравнению со 124,93 иены в понедельник.

Курс доллара составляет 106,32 иены по сравнению со 105,97 иены по итогам предыдущего торгового дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,31% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,27%.

Оптимизм, связанный с возможностью скорого одобрения вакцины от коронавируса в США, ослабляет привлекательность американской валюты как актива "тихой гавани".

Накануне газета Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп намерен обойти обычные регулятивные стандарты, чтобы форсировать одобрение в стране экспериментальной вакцины, разработанной AstraZeneca Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских президентских выборов.

Ранее Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов.

"Устойчивый поток новостей, свидетельствующих о прогрессе в лечении коронавирусной инфекции или разработке вакцин, поддерживает аппетит к риску", - цитирует агентство Bloomberg старшего аналитика Oanda Эдварда Мойю.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3157 по сравнению с $1,3063 по итогам предыдущих торгов. Курс фунта составляет 1,1114 евро против 1,1082 евро на закрытие предыдущих торгов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.