Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.08.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|21.08
|-
|60.0 (6.0; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|19.08
|25575.0 (5.0)
|-
|20.08
|23323.0 (5.0)
|-
|21.08
|16066.0 (5.0)
|88516.0 (6.0; 7)
Данные НБУ