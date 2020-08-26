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Розничные сети АЗС за выходные (22-25 августа) подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10–50 коп
12:42 25.08.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 39 коп./л, до 25,37 грн/л и 24,37 грн/л, соответственно. «Двойка» на станциях этой сети подорожала на 8 коп./л, до 23,56 грн/л.
На станциях столичной KLO цены на бензины были подняты на 30 коп./л: «А-92» — до 22,79 грн/л, А-95 — до 23,79 грн/л. Все виды топлива в сети «Параллель» подорожали на 50 коп./л.
Такие сети как «Укргаздобыча» и Motto повысили цены в регионах на 10-20 коп./л.
Отметим, вследствие окончания акционного предложения, приуроченного ко Дню независимости, топливо на АЗК SUNOIL 25 августа подорожало на 1,6–1,9 грн/л.
Как сообщал enkorr, крупные сети АЗС в период с 17-21 августа подняли цены на бензины и дизельное топливо на 50–80 коп./л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 21 на 25 августа 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,91
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,56
|
0,08
|
25,37
|
0,39
|
24,37
|
0,39
|
SOCAR
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,39
|
0,00
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
22,79
|
0,30
|
23,79
|
0,30
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,43
|
0,00
|
23,93
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
UPG
|
22,30
|
0,00
|
23,30
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
Параллель
|
24,82
|
0,50
|
25,82
|
0,50
|
24,82
|
0,50
|
BVS
|
22,09
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
Chipo
|
21,46
|
0,00
|
22,46
|
0,00
|
21,52
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
21,05
|
0,10
|
22,05
|
0,10
|
21,35
|
0,10
|
Marshal
|
19,80
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,88
|
1,99
|
22,88
|
1,99
|
21,49
|
1,60
|
Mango
|
19,98
|
0,00
|
20,98
|
0,00
|
20,19
|
0,00
|
Motto
|
19,85
|
0,02
|
21,18
|
0,02
|
20,08
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
22,02
|
0,07
|
23,08
|
0,08
|
22,50
|
0,07
Напомним, в первой декаде августа 2020 года валовая розничная маржа — разница между ценами на автомобильные партии нефтепродуктов и средними ценами на АЗС — по сравнению с июлем этого года сократилась на 20 коп./л, до 2,8 грн/л и 4 грн/л (без НДС) на А-95 и дизтопливе соответственно. Это минимальное значение с осени 2018 г.
В «А-95» отметили, что комплекс факторов, среди которых и сокращение маржи, сделал цены на АЗС Украины минимальными среди 10 стран Евросоюза и СНГ, которые мониторятся «А-95» на постоянной основе.
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