Розничные сети АЗС за выходные (22-25 августа) подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10–50 коп

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Розничные сети АЗС за выходные (22-25 августа) подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10–50 коп

12:42 25.08.2020 |

Финансы

 

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 39 коп./л, до 25,37 грн/л и 24,37 грн/л, соответственно. «Двойка» на станциях этой сети подорожала на 8 коп./л, до 23,56 грн/л.

На станциях столичной KLO цены на бензины были подняты на 30 коп./л: «А-92» — до 22,79 грн/л, А-95 — до 23,79 грн/л. Все виды топлива в сети «Параллель» подорожали на 50 коп./л.

Такие сети как «Укргаздобыча» и Motto повысили цены в регионах на 10-20 коп./л.

Отметим, вследствие окончания акционного предложения, приуроченного ко Дню независимости, топливо на АЗК SUNOIL 25 августа подорожало на 1,6–1,9 грн/л.

Как сообщал enkorr, крупные сети АЗС в период с 17-21 августа подняли цены на бензины и дизельное топливо на 50–80 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 21 на 25 августа 2020 г., грн/л

Компания

А-92

А-95

ДТ

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

ОККО

25,49

0,00

26,49

0,00

25,49

0,00

WOG

25,49

0,00

26,49

0,00

25,49

0,00

Авиас

19,95

0,00

20,95

0,00

21,00

0,00

Укрнафта

20,00

0,00

21,00

0,00

21,00

0,00

AMIC

23,91

0,00

24,94

0,00

23,94

0,00

Shell

23,56

0,08

25,37

0,39

24,37

0,39

SOCAR

25,98

0,00

26,98

0,00

25,98

0,00

БРСМ-Нафта

20,49

0,00

21,49

0,00

20,39

0,00

Glusco

22,55

0,00

24,55

0,00

23,55

0,00

KLO

22,79

0,30

23,79

0,30

22,49

0,00

Автотранс

22,43

0,00

23,93

0,00

22,48

0,00

UPG

22,30

0,00

23,30

0,00

21,50

0,00

Параллель

24,82

0,50

25,82

0,50

24,82

0,50

BVS

22,09

0,00

22,99

0,00

22,39

0,00

Chipo

21,46

0,00

22,46

0,00

21,52

0,00

Укргаздобыча

21,05

0,10

22,05

0,10

21,35

0,10

Marshal

19,80

0,00

20,80

0,00

18,80

0,00

SUN OIL

21,88

1,99

22,88

1,99

21,49

1,60

Mango

19,98

0,00

20,98

0,00

20,19

0,00

Motto

19,85

0,02

21,18

0,02

20,08

0,02

Средняя цена в Украине:

22,02

0,07

23,08

0,08

22,50

0,07

Напомним, в первой декаде августа 2020 года валовая розничная маржа — разница между ценами на автомобильные партии нефтепродуктов и средними ценами на АЗС — по сравнению с июлем этого года сократилась на 20 коп./л, до 2,8 грн/л и 4 грн/л (без НДС) на А-95 и дизтопливе соответственно. Это минимальное значение с осени 2018 г.

В «А-95» отметили, что комплекс факторов, среди которых и сокращение маржи, сделал цены на АЗС Украины минимальными среди 10 стран Евросоюза и СНГ, которые мониторятся «А-95» на постоянной основе. 
По материалам: EnKorr
 

ПО РУБРИКАМ

25.08 Продажи гривневых ОВГЗ на послепраздничных аукционах упали до 78,5 млн грн

25.08 НБУ отнес банк «Аркада» к категории неплатежеспособных

25.08 Депозитные ставки для физлиц 25.08.20

25.08 Доллар США дешевеет к евро, укрепляется в паре с иеной 25 августа

25.08 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.08.20

25.08 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.08.20

25.08 Розничные сети АЗС за выходные (22-25 августа) подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10–50 коп

25.08 Справочный курс гривны 25 августа понижен на 6,46 коп до 27,4471 грн/$1

25.08 Биржи АТР 25 августа закрылись в основном ростом на торговых новостях

25.08 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.08.2020

25.08 Остаток средств на корсчетах банков 25.08.20

25.08 Доллар 25 августа дешевеет к евро на росте спроса на рисковые активы

25.08 Золото 25 августа слабо меняется в цене на фоне стабильного доллара

25.08 НБУ займется «воспитанием» коллекторов

25.08 НБУ с осени меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторов

• дальше…

25.08 Продажи гривневых ОВГЗ на послепраздничных аукционах упали до 78,5 млн грн

25.08 Падение промпроизводства в Украине в июле-2020 замедлилось до 4,2% – Госстат

25.08 Спад капинвестиций в Украине по итогам І пол.-2020 замедлился до 34,9% - Госстат

25.08 Доходность оптовой торговли топливом падает третий квартал подряд

25.08 Цены на нефть 25 августа растут, Brent подорожала до $45,58 за баррель

25.08 США підвищують тиск: як популізм Верховної ради створює нового критика для України

25.08 Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о €450 миллионах инвестиций в развитие дорог

25.08 Рада ратифицировала меморандум между Украиной и ЕС о получении 1,2 миллиарда евро

25.08 Рада приняла в первом чтении проект о предоставлении госгарантий на портфельной основе

25.08 Рада повысила минимальную зарплату в Украине

• дальше…

25.08 Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России

25.08 Власти Флориды дали зеленый свет выпуску в окружающую среду 750 миллионов генно-модифицированных комаров

25.08 Вена впервые высылает российского дипломата

25.08 Из той же серии, что и «Новичок». Что говорят врачи об отравлении Навального

25.08 Съезд республиканцев номинировал Трампа в президенты США

25.08 «Мы были правы»: премьер Швеции защищает стратегию страны в борьбе с коронавирусом

25.08 В Германии ученые провели три концерта для изучения коронавируса

25.08 США и Евросоюз впервые за 20 лет договорились о снижении пошлин

25.08 Еврокомиссия одобрила предложения для увеличения торговли с Украиной

21.08 Виталий Портников: Ненужный куратор ненужных «республик»

21.08 Южнокорейская разведка: Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре

21.08 Министр финансов Германии отверг введение безусловного базового дохода

21.08 Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве

20.08 Еврокомиссия договорилась с четвертым разработчиком вакцины от коронавируса

20.08 Алексей Навальный госпитализирован с подозрением на отравление

• дальше…

21.08 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

13.08 Минздрав Украинв запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

12.08 Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки

10.08 Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко

06.08 Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн

06.08 «Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

06.08 Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий

03.08 Ужесточение карантина: УЗ закрыла продажу билетов в Луцк, Тернополь и обратно

31.07 Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

30.07 Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

29.07 Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

• дальше…

25.08 Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября

25.08 Встреча советников глав «нормандского формата» отменена

25.08 Пандемия и 35 миллиардов. Куда приведут Зе-власть новые дороги, построенные на ковидные деньги

25.08 США підвищують тиск: як популізм Верховної ради створює нового критика для України

25.08 «Шлепками» по рейтингу: Почему Зе-праздник Независимости станет началом кризиса власти

25.08 Журналистов планировали допустить в кулуары Рады с сентября, но отказались от этого решения из-за ситуации с COVID-19 - Разумков

25.08 Позитив недели. «Стрела-10» получит украинскую управляемую ракету

25.08 «Другим - просьба не мешать». Как Зеленский по случаю праздника разъединил Украину

21.08 VIP-агитатор «слуг»: Накажут ли Зеленского за гастроли под партийными флагами

21.08 Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021г - Стефанишина

21.08 В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда ждать следующего транша

21.08 Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики

21.08 Руководитель САП Назар Холодницкий обнародовал приказ об увольнении по собственному желанию

21.08 Виталий Портников: Ненужный куратор ненужных «республик»

21.08 73,1% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – соцопрос

• дальше…

25.08 В США разработали вечную атомную батарейку. Срок службы достигает 28 000 лет

25.08 Apple купила разработчика VR-приложений Spaces, который был создан Dreamworks

25.08 Facebook заплатит Франции более 100 млн евро

25.08 Потерянные и украденные смартфоны Samsung теперь можно отследить даже если они не подключены к интернету

25.08 Облачный контракт с Пентагоном открыл Microsoft двери в военные ведомства иностранных государств

21.08 Новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну составил 178 Тбит/c

21.08 Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве

20.08 Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов

20.08 Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

20.08 Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов

19.08 Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

19.08 Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge

19.08 Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook

18.08 Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink

18.08 Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно