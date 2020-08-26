Розничные сети АЗС за выходные (22-25 августа) подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10–50 коп

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 39 коп./л, до 25,37 грн/л и 24,37 грн/л, соответственно. «Двойка» на станциях этой сети подорожала на 8 коп./л, до 23,56 грн/л.

На станциях столичной KLO цены на бензины были подняты на 30 коп./л: «А-92» — до 22,79 грн/л, А-95 — до 23,79 грн/л. Все виды топлива в сети «Параллель» подорожали на 50 коп./л.

Такие сети как «Укргаздобыча» и Motto повысили цены в регионах на 10-20 коп./л.

Отметим, вследствие окончания акционного предложения, приуроченного ко Дню независимости, топливо на АЗК SUNOIL 25 августа подорожало на 1,6–1,9 грн/л.

Как сообщал enkorr, крупные сети АЗС в период с 17-21 августа подняли цены на бензины и дизельное топливо на 50–80 коп./л.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 25,49 0,00 26,49 0,00 25,49 0,00 WOG 25,49 0,00 26,49 0,00 25,49 0,00 Авиас 19,95 0,00 20,95 0,00 21,00 0,00 Укрнафта 20,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 AMIC 23,91 0,00 24,94 0,00 23,94 0,00 Shell 23,56 0,08 25,37 0,39 24,37 0,39 SOCAR 25,98 0,00 26,98 0,00 25,98 0,00 БРСМ-Нафта 20,49 0,00 21,49 0,00 20,39 0,00 Glusco 22,55 0,00 24,55 0,00 23,55 0,00 KLO 22,79 0,30 23,79 0,30 22,49 0,00 Автотранс 22,43 0,00 23,93 0,00 22,48 0,00 UPG 22,30 0,00 23,30 0,00 21,50 0,00 Параллель 24,82 0,50 25,82 0,50 24,82 0,50 BVS 22,09 0,00 22,99 0,00 22,39 0,00 Chipo 21,46 0,00 22,46 0,00 21,52 0,00 Укргаздобыча 21,05 0,10 22,05 0,10 21,35 0,10 Marshal 19,80 0,00 20,80 0,00 18,80 0,00 SUN OIL 21,88 1,99 22,88 1,99 21,49 1,60 Mango 19,98 0,00 20,98 0,00 20,19 0,00 Motto 19,85 0,02 21,18 0,02 20,08 0,02 Средняя цена в Украине: 22,02 0,07 23,08 0,08 22,50 0,07

Напомним, в первой декаде августа 2020 года валовая розничная маржа — разница между ценами на автомобильные партии нефтепродуктов и средними ценами на АЗС — по сравнению с июлем этого года сократилась на 20 коп./л, до 2,8 грн/л и 4 грн/л (без НДС) на А-95 и дизтопливе соответственно. Это минимальное значение с осени 2018 г.

В «А-95» отметили, что комплекс факторов, среди которых и сокращение маржи, сделал цены на АЗС Украины минимальными среди 10 стран Евросоюза и СНГ, которые мониторятся «А-95» на постоянной основе.