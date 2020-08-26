Справочный курс гривны 25 августа понижен на 6,46 коп до 27,4471 грн/$1

|Показатель
|21.08.2020
|25.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3825
|27.4471
|0.236
Данные: НБУ
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12:38 25.08.2020 |
Национальный банк 25 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.46 коп. до 27.4471 UAH/USD.
|Показатель
|21.08.2020
|25.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3825
|27.4471
|0.236
Данные: НБУ
|
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