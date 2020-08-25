Золото 25 августа слабо меняется в цене на фоне стабильного доллара

Цена на золото во вторник утром практически не меняется на фоне стабильности курса доллара в ожидании инвесторами выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05%, или на 1,05 доллара - до 1940,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,07% - до 26,625 доллара за унцию.

Инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов, ожидая начала ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле, где ожидается выступление Пауэлла. Конференция пройдет 27-28 августа.

"Большое внимание уделяется симпозиуму в Джексон-Хоуле и речи Пауэлла. Я думаю, что рынки не хотят придерживаться определенного курса, пока это не произойдет", - сказал агентству Рейтер валютный аналитик DailyFx Илья Спивак, добавив, что движения доллара влияют на цены на золото.

Укрепление доллара оказывает давление на стоимость золота, так как в этом случае оно становится дороже для держателей иностранной валюты и наоборот.

При этом общее возвращение рисковых настроений на рынки и отказ от покупок надежных активов также оказывает давление на стоимость металла. Так, биржи АТР уверенно растут, подкрепляемые признаками прогресса в торговых отношениях между США и Китаем. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели очередной телефонный разговор с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и обсудили реализацию первого этапа заключенного в январе соглашения между странами.