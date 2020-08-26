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Доллар 25 августа дешевеет к евро на росте спроса на рисковые активы
09:35 25.08.2020 |
Курс доллара во вторник утром снижается к евро и практически не меняется к иене по мере роста спроса на рисковые активы, к которым в том числе относится европейская валюта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.38 EET курс евро к доллару рос до 1,1808 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1787 доллара. Курс доллара к иене рос до 106 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 93,2 пункта.
Во вторник рисковые настроения рынков поддерживают заявления Китая и США о том, что торговые представители обеих стран провели конструктивные переговоры о будущем торгового соглашения. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели очередной телефонный разговор с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и обсудили реализацию первого этапа заключенного в январе соглашения между странами.
"Обнадеживает тот факт, что, несмотря на всю риторику, США и Китай явно все еще хотят иметь экономические отношения", - цитирует агентство Рейтер слова старшего валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).
При этом инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов и ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла позднее на этой неделе, которое может сдвинуть доллар в любом направлении.
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